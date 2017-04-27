15:29 26 апреля 2017 4

За 13 лет завод изменился до неузнаваемости, теперь он производит продукцию мирового уровня для шахт и метрополитенов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Процесс по делу Артемовского машзавода обрастает новыми подробностями. Как выяснилось в ходе заседания свердловского арбитража, ООО «Гросс», за которым стоит профессор горного университета Владимир Макаров, требует астрономические деньги за акции, которыми владел меньше одного дня. Сам профессор говорит, что обязательно добьется справедливости — даже если для этого ему придется обратиться в Страсбургский суд.

Арбитраж Свердловской области продолжает рассматривать дело по иску ООО «Гросс» к Артемовскому машзаводу «Вентпром», который требует с завода 1,08 миллиарда рублей. Ранее суды двух инстанций вынесли противоположные решения, и арбитраж Уральского округа отправил дело вновь в первую инстанцию.

Иск касается событий 14-летней давности. 4 июля 2003 года четыре человека: Владимир Макаров, Александр Шамшурин, Людмила Копанева и Владимир Бухмастов — создали ООО, которое стало владеть большей частью акций завода, который тогда назывался «ВЕНКОН». Но, как выяснилось в арбитражном суде,

в тот же день ООО «Гросс» продал свои акции равными долями трем фирмам — это ООО «Форпост», «Ойкумена» и «ОПП Межрегионснаб».

За этими фирмами, как считают на рынке, стояло так называемое «юридическое крыло» ОПС «Уралмаш» и лично его руководитель Владислав Костарев. В юридических кругах тогда существовало мнение, что «Гросс» был создан для того, чтобы защитить завод от другой группы агрессивных промышленников — Малика Гайсина, а Костарева позвал на завод сам Макаров.

Далее акции начали путешествие, несколько раз перепродавались разным организациям и, например, в октябре 2003 года выяснилось, что, по сути, «Ойкумена» похитила их у своих соучредителей.

Юристы «Вентпрома» вчера представили документы, что Макаров (а он тогда занимал пост гендиректора «ВЕНКОНа») требовал привлечь Костарева к уголовной ответственности за хищение акций у «Форпоста» и «ОПП Межрегионснаб».

«Именно у этих двух компаний, а не у „Гросса“. „Гросс“ вообще ни разу и нигде не заявлял требований признать договоры купли-продажи своих акций недействительными. Компания владела бумагами всего один день, остальное время они находились у иных лиц», — говорит Василий Богданов, управляющий партнер коллегии адвокатов «Белых и партнеры». Представитель ООО «Гросс» от комментариев по делу отказался.

Его позиция, озвученная в суде, такова: в 2015 году за хищение акций «Венкона» были осуждены Андрей Ткачук и Алексей Мишенин (Это юристы из группы Костарева — прим. редакции). «Гросс» признали потерпевшим по делу. Это дает основание требовать с завода 1,094 млн рублей — сумма получилась путем сложных расчетов цены имущества на момент хищения и сопоставления цен прошлых лет с нынешними.

Сам Макаров уверен, что если есть приговор суда по уголовному делу, то, значит, судья арбитражного суда занимается в процессе не тем, чем нужно. «Есть приговор суда от октября 2015 года, который вступил в силу. Там определено, что имущество завода было похищено и находится на АМЗ «Вентпром». Президент России сказал, что решение уголовных судов обязательно для всех других судов. Сейчас дело арбитража — устанавливать размер ущерба, а не считать, у кого когда какие акции были.

Мы пройдем с этим делом по трем инстанциям и, если что, добьемся решения Страсбургского суда.

Судья нарушает 120-ю статью Конституции, где написано, что судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. А у суда зависимая позиция сейчас», — уверен Владимир Макаров.

Добавим, что сам Костарев уже несколько лет как объявлен в международный розыск. Нынешние акционеры купили завод в 2008 году, по их словам, у лиц, никак не связанных с историями о хищении акций. За это время завод превратился во флагмана рынка среднего машиностроения.

Арбитражный процесс по делу «Вентрома» продолжается уже более года. В феврале 2016 года компания «Гросс» подала иск в суд. Главный акционер компании, согласно базе «Контур.Фокус», Владимир Макаров. С «Вентпрома» тогда требовали упущенную выгоду в размере 730 млн руб. плюс миллиард рублей компенсации прямых убытков.

Арбитражный суд Свердловской области отказался удовлетворить иск, а вот 17-й апелляционный суд в Перми с требованием согласился и постановил выплатить деньги. Это поставило на грань закрытия чуть ли не единственное процветающее предприятие в депрессивном Артемовском городском округе, все 500 сотрудников были бы уволены.

«URA.RU» подробно рассказывало, что за неоднозначным решением суда стоят фирмы, аффилированные с бывшим генпрокурором России Юрием Скуратовым. За эту статью по заявлению экс-генпрокурора возбуждено уголовное дело на журналиста информагентства Юлию Литвиненко.

Решение 17-го апелляционного суда было отменено вышестоящей инстанцией, а дело направлено на новое рассмотрение.