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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
05:12  27 апреля 2017 2

Египет вводит электронные визы для туристов

Клипарт, верблюд, пирамида, египет, Каир
Электронная виза значительно облегчит жизнь туристамФото: Алена Полозова © URA.RU

С июня 2017 года туристы смогут въезжать в Египет по электронной визе. Об этом сообщил министр туризма страны Яхъя Рашид в рамках туристического форума в Дубае.

Как передает «Интерфакс», нововведение должно значительно облегчить жизнь туристам: подать заявление на визу, оплатить и получить ее можно будет в любой точке мира.

Ранее правительство Египта собиралось повысить стоимость туристической визы с 25 до 60 долларов. Изначально планировалось поднять цены в марте, однако позднее египетские власти приняли решение перенести повышение на июль, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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