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04 мая 2017
Главные новости Москвы
15:49  04 мая 2017 0

В Кремле ответили на заявление главы ФБР о России

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий
Кремль устроил ответ Белого домаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Белый дом дал полный ответ на заявление директора ФБР Джеймса Коми, добавить к которому нечего. Так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мой коллега в Белом доме в Вашингтоне уже прокомментировал, мне нечего добавить», — пояснил представитель Кремля, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» писало, что директор ФБР на слушаниях в американском Сенате заявил, что Россия по-прежнему пытается вмешиваться в политические процессы в США, после чего в Белом доме заявили, что эти слова являются частным мнением Коми.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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