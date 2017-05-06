Украинцев обидела шутка итальянского ведущего про Крым и «Евровидение»

10:58 06 мая 2017 3

Итальянцы уверены, что "Евровидение" на Украине ждет провал Фото: depositphotos.com © URA.RU

Украинцы обиделись на шутку итальянского ведущего про Крым и «Евровидение». Оскорбленные пользователи в социальных сетях обсуждают, что итальянец «ничего не знает об Украине».

Заявление ведущего телешоу NEMO на итальянском телеканале RAI вызвало шквал негодования и возмущения среди украинских пользователей соцсетей. Журналист пошутил, что Украина проиграет Евровидение точно также, как в свое время «проиграла» Крым. Ко всему прочему ведущий телепередачи добавил, что участник песенного конкурса от Италии Франческо Габбани мощнее советских ракет.

Шутка итальянца буквально взорвала соцсети. Граждане Украины оскорбились словами журналиста, посчитав их неуместными. Большинство пользователей раскритиковали шутку телеведущего, заявив, что он попросту «ничего не знает об Украине». Как сообщает агентство «Актуальные новости», Украина даже потребовала от итальянского канала официальных извинений, которые так и не прозвучали.