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06 мая 2017
05 мая 2017
10:58  06 мая 2017 3

Украинцев обидела шутка итальянского ведущего про Крым и «Евровидение»

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017
Итальянцы уверены, что "Евровидение" на Украине ждет провалФото: depositphotos.com © URA.RU
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Украинцы обиделись на шутку итальянского ведущего про Крым и «Евровидение». Оскорбленные пользователи в социальных сетях обсуждают, что итальянец «ничего не знает об Украине».

Заявление ведущего телешоу NEMO на итальянском телеканале RAI вызвало шквал негодования и возмущения среди украинских пользователей соцсетей. Журналист пошутил, что Украина проиграет Евровидение точно также, как в свое время «проиграла» Крым. Ко всему прочему ведущий телепередачи добавил, что участник песенного конкурса от Италии Франческо Габбани мощнее советских ракет.

Шутка итальянца буквально взорвала соцсети. Граждане Украины оскорбились словами журналиста, посчитав их неуместными. Большинство пользователей раскритиковали шутку телеведущего, заявив, что он попросту «ничего не знает об Украине». Как сообщает агентство «Актуальные новости», Украина даже потребовала от итальянского канала официальных извинений, которые так и не прозвучали.

Евгений Лазарев
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