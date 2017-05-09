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09 мая 2017
08 мая 2017
Главные новости Москвы
14:44  09 мая 2017 5

Путин: Наш народ не покорить

Владимир Путин отметил, что нашу страну еще никому не удавалось покоритьФото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин на праздничном параде отметил стойкость нашего народа.

Во время выступления перед началом торжеств, посвященных 72-й годовщине Победы, глава государства выступил с речью.

«Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось бы, невозможное — развернул назад кровавое колесо Второй мировой войны, погнал врага оттуда, куда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положил конец его зверствам», — цитирует Владимира Путина RT.

После этого на Красной площади состоялся праздничный парад, но без авиационной части, которую отменили из-за нелетной погоды.

Александр Лукманов
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