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14 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
11 мая 2017
15:32  14 мая 2017 0

Обитатели дорогих коттеджей загадили берег реки под Нефтеюганском горами мусора. ФОТО

Кучи мусора загрязняют природу НефтеюганскаФото: Владимир Назаров

Пенсионер из Нефтеюганска пожаловался губернатору ХМАО на мусорные свалки, выросшие по обе стороны реки. Зловонные кучи, среди которых трупы животных, выросли неподалеку от заповедной территории кедровника.

«Почти весь берег протоки Чеускиной застроен дачами: от протоки Акопас на востоке Нефтеюганска до улицы Сургутской на западе. Много дорогих коттеджей, — написал в обращении губернатору ХМАО-Югры Наталье Комаровой пенсионер Владимир Назаров. — Весь дачный мусор вывозится на берега проток Чеускиной, Сырого Агана, Девкиной. Даже трупы убитых собак не закапывают в землю! Никто не штрафуется?».

Житель Нефтеюганска добавил, что такая же картина наблюдается и по другую сторону водоема, где дачные строения тянутся до протоки Сингапайская возле поселка Чеускино. К своему письму Назаров добавил красноречивые фото, на которых «красуются» горы бытового мусора, разлагающиеся трупы собак. Также в фотокамеру пенсионера попала несчастная сорока, которая зацепилась лапкой за обрывок брошенной рыбацкой сети, улетела с ним на дерево, где сеть замоталась вокруг ствола, поймав птицу в капкан. Все это безобразие происходит вблизи заповедного кедровника «Чеускинский бор» — старейшего памятника природы регионального значения.

«Считаю преступным выбрасывать мусор и рваные сети вблизи заповедного кедровника, как и захламлять все берега обских проток в Юганском Междуречье!», — закончил свое послание пожилой мужчина.

Известно, что на гневное письмо чиновники уже отреагировали. Владимиру Назарову пришел ответ, что его обращение зарегистрировано десятого мая в аппарате губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

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Фото: Владимир Назаров

Евгений Лазарев
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