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15 мая 2017
15:49  15 мая 2017 0

Россияне стали скупать предметы роскоши

RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, сервис, роскошь
В России снова полюбили роскошьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, россияне за последний год стали чаще приобретать товары роскоши. Об этом заявили 70% опрошенных граждан.

Среди люксовых товаров, которые покупают россияне, оказались одежда, ювелирные изделия, часы, сумки и прочие товары премиум-класса. Такие данные приводятся в глобальном отчете компании Deloitte. При этом доля увеличивших траты людей на развитых рынках ЕС, США и Японии значительно меньше — всего 53%, пишет РБК.

В исследовании говорится: на российский рынок люксовых товаров позитивно повлияло то, что розничные компании нередко снижали цены до 11%, а также увеличение туристического потока, в том числе туристов из Китая.

Сейчас стоимость товаров категории Luxury в России находится на среднемировом уровне, немного превышая 100% в ценовом индексе Deloitte. самая высокая стоимость на продукты роскоши зафиксирована в Китае. Разница цен между эквивалентными товарами в Китае и Франции может варьироваться от 20% до 70% в зависимости от марки, говорится в отчете.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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