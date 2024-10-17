Президент РФ Владимир Путин вышел, чтобы пообщаться с жителями Уфы. По данным журналистов, толпа ожидала главу государства на улице.
«Владимир Путин в ходе общения с уфимцами отметил качество социальных объектов в регионе, сказав, что на них „любо-дорого смотреть“. Жители столицы Башкортостана в свою очередь поблагодарили президента и пожелали ему здоровья», — передает РИА Новости с места события.
В рамках поездки в Башкортостан Путин посетил центр фехтования Уфы, передает телеканал 360. Президент также выступил на международном форуме «Россия — спортивная держава» и провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, пишет «Национальная служба новостей».
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