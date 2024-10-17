17 октября 2024

Путин вышел к собравшимся жителям Уфы. Видео

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин прибыл в столицу Башкортостана с деловым визитом Фото:

Президент РФ Владимир Путин вышел, чтобы пообщаться с жителями Уфы. По данным журналистов, толпа ожидала главу государства на улице.

«Владимир Путин в ходе общения с уфимцами отметил качество социальных объектов в регионе, сказав, что на них „любо-дорого смотреть“. Жители столицы Башкортостана в свою очередь поблагодарили президента и пожелали ему здоровья», — передает РИА Новости с места события.

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В рамках поездки в Башкортостан Путин посетил центр фехтования Уфы, передает телеканал 360. Президент также выступил на международном форуме «Россия — спортивная держава» и провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент РФ Владимир Путин вышел, чтобы пообщаться с жителями Уфы. По данным журналистов, толпа ожидала главу государства на улице. «Владимир Путин в ходе общения с уфимцами отметил качество социальных объектов в регионе, сказав, что на них „любо-дорого смотреть“. Жители столицы Башкортостана в свою очередь поблагодарили президента и пожелали ему здоровья», — передает РИА Новости с места события. В рамках поездки в Башкортостан Путин посетил центр фехтования Уфы, передает телеканал 360. Президент также выступил на международном форуме «Россия — спортивная держава» и провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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