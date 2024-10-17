Путин вышел к собравшимся жителям Уфы. Видео

18 октября 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прибыл в столицу Башкортостана с деловым визитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин вышел, чтобы пообщаться с жителями Уфы. По данным журналистов, толпа ожидала главу государства на улице. «Владимир Путин в ходе общения с уфимцами отметил качество социальных объектов в регионе, сказав, что на них „любо-дорого смотреть“. Жители столицы Башкортостана в свою очередь поблагодарили президента и пожелали ему здоровья», — передает РИА Новости с места события. Статья по теме Путин начал большую реформу российского спорта В рамках поездки в Башкортостан Путин посетил центр фехтования Уфы, передает телеканал 360. Президент также выступил на международном форуме «Россия — спортивная держава» и провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин вышел, чтобы пообщаться с жителями Уфы. По данным журналистов, толпа ожидала главу государства на улице. «Владимир Путин в ходе общения с уфимцами отметил качество социальных объектов в регионе, сказав, что на них „любо-дорого смотреть“. Жители столицы Башкортостана в свою очередь поблагодарили президента и пожелали ему здоровья», — передает РИА Новости с места события. В рамках поездки в Башкортостан Путин посетил центр фехтования Уфы, передает телеканал 360. Президент также выступил на международном форуме «Россия — спортивная держава» и провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, пишет «Национальная служба новостей».