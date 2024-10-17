Зеленский пригрозил премьеру Словакии Путиным

18 октября 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Зеленский считает, что Россия якобы может начать боевые действия против стран НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Словакии должны помогать Украине в конфликте, иначе страна может «столкнуться» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Они должны поддерживать нас, иначе они тоже поймут это очень хорошо», — пригрозил украинский лидер премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Зеленский считает, что Россия якобы может начать боевые действия против стран НАТО после победы над его страной. Ранее новый глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что республика прекращает военную помощь Украине, поскольку выступает за мирное урегулирование конфликта с РФ. При этом премьер Словакии Роберт Фицо сообщал, что власти не препятствуют коммерческим поставкам оружия Киеву. Германия уже заявила, что хочет отправить ВСУ управляемые ракеты (УР) AIM-9L и другие виды вооружения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Словакии должны помогать Украине в конфликте, иначе страна может «столкнуться» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Они должны поддерживать нас, иначе они тоже поймут это очень хорошо», — пригрозил украинский лидер премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Зеленский считает, что Россия якобы может начать боевые действия против стран НАТО после победы над его страной. Ранее новый глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что республика прекращает военную помощь Украине, поскольку выступает за мирное урегулирование конфликта с РФ. При этом премьер Словакии Роберт Фицо сообщал, что власти не препятствуют коммерческим поставкам оружия Киеву. Германия уже заявила, что хочет отправить ВСУ управляемые ракеты (УР) AIM-9L и другие виды вооружения.