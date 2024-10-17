Евросоюз ужесточит миграционный контроль на границах РФ и Белоруссии

18 октября 2024 в 00:42 Размер текста - 17 +

В ходе саммита ЕС было принято решение ужесточить миграционный контроль на российской и белорусской границах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Евросоюз приняли решение усилить миграционный контроль на границах России и Белоруссии. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС. «Европейский совет полон решимости сделать все необходимое для обеспечения эффективного контроля внешних границ любыми средствами», — говорится в документе, передает ТАСС. В заявлении говорится, что Россия и Белоруссия или любая другая страна «не могут злоупотреблять евроценностями». Ранее Польша обвинили Россию и Беларусь в организации миграционного притока в ЕС, пишет RT. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через границу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что за 2023 год польские власти зафиксировали 16 тысяч попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией. Он назвал это угрозой для Польши. В Кремле ответили, что заявления властей Польши неприемлемы и абсолютно «безответственны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз приняли решение усилить миграционный контроль на границах России и Белоруссии. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС. «Европейский совет полон решимости сделать все необходимое для обеспечения эффективного контроля внешних границ любыми средствами», — говорится в документе, передает ТАСС. В заявлении говорится, что Россия и Белоруссия или любая другая страна «не могут злоупотреблять евроценностями». Ранее Польша обвинили Россию и Беларусь в организации миграционного притока в ЕС, пишет RT. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через границу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что за 2023 год польские власти зафиксировали 16 тысяч попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией. Он назвал это угрозой для Польши. В Кремле ответили, что заявления властей Польши неприемлемы и абсолютно «безответственны.