17 октября 2024

Евросоюз ужесточит миграционный контроль на границах РФ и Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе саммита ЕС было принято решение ужесточить миграционный контроль на российской и белорусской границах Фото:

Евросоюз приняли решение усилить миграционный контроль на границах России и Белоруссии. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

«Европейский совет полон решимости сделать все необходимое для обеспечения эффективного контроля внешних границ любыми средствами», — говорится в документе, передает ТАСС. В заявлении говорится, что Россия и Белоруссия или любая другая страна «не могут злоупотреблять евроценностями».

Ранее Польша обвинили Россию и Беларусь в организации миграционного притока в ЕС, пишет RT. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через границу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что за 2023 год польские власти зафиксировали 16 тысяч попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией. Он назвал это угрозой для Польши. В Кремле ответили, что заявления властей Польши неприемлемы и абсолютно «безответственны.

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Евросоюз приняли решение усилить миграционный контроль на границах России и Белоруссии. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС. «Европейский совет полон решимости сделать все необходимое для обеспечения эффективного контроля внешних границ любыми средствами», — говорится в документе, передает ТАСС. В заявлении говорится, что Россия и Белоруссия или любая другая страна «не могут злоупотреблять евроценностями». Ранее Польша обвинили Россию и Беларусь в организации миграционного притока в ЕС, пишет RT. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через границу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что за 2023 год польские власти зафиксировали 16 тысяч попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией. Он назвал это угрозой для Польши. В Кремле ответили, что заявления властей Польши неприемлемы и абсолютно «безответственны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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