Украинские военные переживают сложные времена и с трудом удерживают линию фронта. С таким заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
«Действительно, Украина переживает нелегкий момент. Ей тяжело удерживать линию фронта», — сказал Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.
Численность ВСУ на передовой стремительно сокращается в каждым новым днем. По данным издания The Wall Street Journal, Киев испытывает нехватку людей в армии, а желающих идти на фронт мужчин почти не осталось. По информации Минобороны РФ, в «котел» под Курском сейчас угодили еще 500 боевиков, передает телеканал 360.
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный обвинил Запад в провале военных планов киевского режима, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал всех союзников подготовить бригады для замены солдат, которые не могут продолжать боевые действия.
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