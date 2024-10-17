Волк рассказала о фейках с ее голосом в Курской области

Ирина Волк назвала фейком озвученное ее голосом видео задержания в Курске

18 октября 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Комментарии должностных лиц МВД РФ размещаются только на официальных ресурсах ведомства Фото: Илья Московец © URA.RU Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео озвученное якобы ее голосом, которое распространяется в Курской области, является фейком. Она отметила, что комментарии должностных лиц размещаются только на официальных ресурсах ведомства. «Мои коллеги из Курска обнаружили на региональных интернет-ресурсах очередной видеоролик с недостоверной информацией. Голос за кадром похож на мой», — написала Волк в своем telegram-канале. В курских СМИ распространилось фейковое видео от имени Ирины Волк. На ролике показано задержание подозреваемого в убийстве. Ложную информацию замаскировали под криминальный репортаж. Голос представителя МВД подделали в попытках добавить достоверности. По словам Волк, эти кадры опубликованы УМВД России по Курской области еще в 2019 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео озвученное якобы ее голосом, которое распространяется в Курской области, является фейком. Она отметила, что комментарии должностных лиц размещаются только на официальных ресурсах ведомства. «Мои коллеги из Курска обнаружили на региональных интернет-ресурсах очередной видеоролик с недостоверной информацией. Голос за кадром похож на мой», — написала Волк в своем telegram-канале. В курских СМИ распространилось фейковое видео от имени Ирины Волк. На ролике показано задержание подозреваемого в убийстве. Ложную информацию замаскировали под криминальный репортаж. Голос представителя МВД подделали в попытках добавить достоверности. По словам Волк, эти кадры опубликованы УМВД России по Курской области еще в 2019 году.