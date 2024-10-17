17 октября 2024

Волк рассказала о фейках с ее голосом в Курской области

Ирина Волк назвала фейком озвученное ее голосом видео задержания в Курске
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения правозащитнику Алексею Соколову. Екатеринбург , полиция, полицейский, мвд россии, полицейский автомобиль
Комментарии должностных лиц МВД РФ размещаются только на официальных ресурсах ведомства Фото:

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео озвученное якобы ее голосом, которое распространяется в Курской области, является фейком. Она отметила, что комментарии должностных лиц размещаются только на официальных ресурсах ведомства.

«Мои коллеги из Курска обнаружили на региональных интернет-ресурсах очередной видеоролик с недостоверной информацией. Голос за кадром похож на мой», — написала Волк в своем telegram-канале.

В курских СМИ распространилось фейковое видео от имени Ирины Волк. На ролике показано задержание подозреваемого в убийстве. Ложную информацию замаскировали под криминальный репортаж. Голос представителя МВД подделали в попытках добавить достоверности. По словам Волк, эти кадры опубликованы УМВД России по Курской области еще в 2019 году.

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Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что видео озвученное якобы ее голосом, которое распространяется в Курской области, является фейком. Она отметила, что комментарии должностных лиц размещаются только на официальных ресурсах ведомства. «Мои коллеги из Курска обнаружили на региональных интернет-ресурсах очередной видеоролик с недостоверной информацией. Голос за кадром похож на мой», — написала Волк в своем telegram-канале. В курских СМИ распространилось фейковое видео от имени Ирины Волк. На ролике показано задержание подозреваемого в убийстве. Ложную информацию замаскировали под криминальный репортаж. Голос представителя МВД подделали в попытках добавить достоверности. По словам Волк, эти кадры опубликованы УМВД России по Курской области еще в 2019 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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