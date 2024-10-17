Военкор Котенок: для ВСУ на поле боя наступили черные дни

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступили практически черные дни в ходе СВО. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.
«Что же вышло на практике, когда украинцы ждали распутицы и надеялись остановить этим наше наступление, а получилось иначе? Действительно, грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки. А вот для противника сейчас наступили практически черные дни», — заявил Котенок в соцсети.
По словам военкора, дождь, ветер и хмурое небо мешает украинским солдатам, лишая их видимости. Он подчеркнул, что распутица сейчас на стороне России, а надежда на успех у ВСУ «тает на глазах».
Ранее URA.RU писало о ситуации на СВО на 16 октября. Военкор Юрий Котенок сообщал об успехах российской армии в направлении населенного пункта Кухаровка. Также он сообщал, что плененные ВС РФ бойцы украинской армии желают получить российское гражданство и не хотят возвращаться на родину из-за преступных приказов своего командования.
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