Франция одобрила идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию

18 октября 2024 в 00:26 Размер текста - 17 +

В Париже высказались по поводу участия России на втором саммите по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Франция поддерживает решение Киева пригласить Россию на вторую конференцию по Украине. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. По его словам, мероприятие состоится до конца 2024 года. «Украинцы сами предложили пригласить Россию на вторую международную конференцию, и мы поддерживаем это решение», — заявил Барро в эфире телеканала LCI. По его словам, саммит обязательно состоится в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что мирный саммит по Украине состоится в конце ноября. Однако позже в его офисе сообщили, что конференция отменяется. В Совфеде сообщили, что Россия не поедет на конференцию, даже если ее пригласят, напоминает «Национальная служба новостей». В МИД РФ заявили, что конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением встреч в «копенгагенском формате», которые себя дискредитировали и зашли в тупик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция поддерживает решение Киева пригласить Россию на вторую конференцию по Украине. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. По его словам, мероприятие состоится до конца 2024 года. «Украинцы сами предложили пригласить Россию на вторую международную конференцию, и мы поддерживаем это решение», — заявил Барро в эфире телеканала LCI. По его словам, саммит обязательно состоится в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что мирный саммит по Украине состоится в конце ноября. Однако позже в его офисе сообщили, что конференция отменяется. В Совфеде сообщили, что Россия не поедет на конференцию, даже если ее пригласят, напоминает «Национальная служба новостей». В МИД РФ заявили, что конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением встреч в «копенгагенском формате», которые себя дискредитировали и зашли в тупик.