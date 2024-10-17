17 октября 2024

Франция одобрила идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция в поддержку Павла Дурова у посольства Франции. Москва, флаг франции, посольство франции в москве, франция, французский флаг, посольство
В Париже высказались по поводу участия России на втором саммите по Украине Фото:

Франция поддерживает решение Киева пригласить Россию на вторую конференцию по Украине. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. По его словам, мероприятие состоится до конца 2024 года.

«Украинцы сами предложили пригласить Россию на вторую международную конференцию, и мы поддерживаем это решение», — заявил Барро в эфире телеканала LCI. По его словам, саммит обязательно состоится в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что мирный саммит по Украине состоится в конце ноября. Однако позже в его офисе сообщили, что конференция отменяется. В Совфеде сообщили, что Россия не поедет на конференцию, даже если ее пригласят, напоминает «Национальная служба новостей». В МИД РФ заявили, что конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением встреч в «копенгагенском формате», которые себя дискредитировали и зашли в тупик.

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Франция поддерживает решение Киева пригласить Россию на вторую конференцию по Украине. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. По его словам, мероприятие состоится до конца 2024 года. «Украинцы сами предложили пригласить Россию на вторую международную конференцию, и мы поддерживаем это решение», — заявил Барро в эфире телеканала LCI. По его словам, саммит обязательно состоится в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что мирный саммит по Украине состоится в конце ноября. Однако позже в его офисе сообщили, что конференция отменяется. В Совфеде сообщили, что Россия не поедет на конференцию, даже если ее пригласят, напоминает «Национальная служба новостей». В МИД РФ заявили, что конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением встреч в «копенгагенском формате», которые себя дискредитировали и зашли в тупик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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