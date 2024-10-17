17 октября 2024

Правительство запретило три вида пластиковой упаковки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-показ проекта «Пермское посольство». Екатеринбург, пластиковые бутылки, тара
В России будет запрещено использовать ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности Фото:

Производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ-упаковка) будет запрещено в России с 1 сентября 2025 года. Распоряжение утверждено правительством.

«В РФ будет запрещено производить и использовать ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (кроме бутылок голубого, белого, зеленого и коричневого цветов, а также бесцветных), многослойные ПЭТ-бутылки и ПЭТ-упаковку с этикеткой из поливинилхлорида», — говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ожидается, что это будет способствовать уменьшению потребления неутилизируемой и необрабатываемой ПЭТ-упаковки.

Ранее в Госдуме призвали запретить цветной пластик из-за его огромного вреда для природы. Это связано со сложностью сортировки и переработки, следует из документов российского экологического оператора. В Минпромторге считают, что разнообразие цветов является рекламным ходом, а не необходимостью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ-упаковка) будет запрещено в России с 1 сентября 2025 года. Распоряжение утверждено правительством. «В РФ будет запрещено производить и использовать ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (кроме бутылок голубого, белого, зеленого и коричневого цветов, а также бесцветных), многослойные ПЭТ-бутылки и ПЭТ-упаковку с этикеткой из поливинилхлорида», — говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ожидается, что это будет способствовать уменьшению потребления неутилизируемой и необрабатываемой ПЭТ-упаковки. Ранее в Госдуме призвали запретить цветной пластик из-за его огромного вреда для природы. Это связано со сложностью сортировки и переработки, следует из документов российского экологического оператора. В Минпромторге считают, что разнообразие цветов является рекламным ходом, а не необходимостью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...