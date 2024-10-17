Правительство запретило три вида пластиковой упаковки

Производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ-упаковка) будет запрещено в России с 1 сентября 2025 года. Распоряжение утверждено правительством.
«В РФ будет запрещено производить и использовать ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (кроме бутылок голубого, белого, зеленого и коричневого цветов, а также бесцветных), многослойные ПЭТ-бутылки и ПЭТ-упаковку с этикеткой из поливинилхлорида», — говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ожидается, что это будет способствовать уменьшению потребления неутилизируемой и необрабатываемой ПЭТ-упаковки.
Ранее в Госдуме призвали запретить цветной пластик из-за его огромного вреда для природы. Это связано со сложностью сортировки и переработки, следует из документов российского экологического оператора. В Минпромторге считают, что разнообразие цветов является рекламным ходом, а не необходимостью.
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