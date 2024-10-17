17 октября 2024

Урсула фон дер Ляйен: в ЕС обсуждают экстренные меры для пограничных с РФ стран

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах, заявила фон дер Ляйен Фото:

Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают экстренные меры, которые могут принимать государства, граничащие с Россией и Белоруссией. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что речь идет о Польше, странах Прибалтики и Финляндии.

«Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», — заявила фон дер Ляйен по итогам европейского саммита.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон предложил польским властям помощь в защите границы республики. Он собрался туда с визитом. ЕС сделает все необходимое для обеспечения действенного контроля внешних границ любыми способами, говорится в документе по итогам саммита.

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Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают экстренные меры, которые могут принимать государства, граничащие с Россией и Белоруссией. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что речь идет о Польше, странах Прибалтики и Финляндии. «Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», — заявила фон дер Ляйен по итогам европейского саммита. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон предложил польским властям помощь в защите границы республики. Он собрался туда с визитом. ЕС сделает все необходимое для обеспечения действенного контроля внешних границ любыми способами, говорится в документе по итогам саммита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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