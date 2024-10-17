Урсула фон дер Ляйен: в ЕС обсуждают экстренные меры для пограничных с РФ стран

18 октября 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах, заявила фон дер Ляйен Фото: Официальный сайт Европарламента Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают экстренные меры, которые могут принимать государства, граничащие с Россией и Белоруссией. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что речь идет о Польше, странах Прибалтики и Финляндии. «Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», — заявила фон дер Ляйен по итогам европейского саммита. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон предложил польским властям помощь в защите границы республики. Он собрался туда с визитом. ЕС сделает все необходимое для обеспечения действенного контроля внешних границ любыми способами, говорится в документе по итогам саммита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают экстренные меры, которые могут принимать государства, граничащие с Россией и Белоруссией. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что речь идет о Польше, странах Прибалтики и Финляндии. «Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», — заявила фон дер Ляйен по итогам европейского саммита. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон предложил польским властям помощь в защите границы республики. Он собрался туда с визитом. ЕС сделает все необходимое для обеспечения действенного контроля внешних границ любыми способами, говорится в документе по итогам саммита.