17 октября 2024

Жена Гозмана* признала вину по делу о контрабанде

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Гайдаровский форум-2018, третий день. Москва, гозман леонид
Сам Гозман осужден по статье о распространении фейков о ВС РФ Фото:

Супруга политика Леонида Гозмана*(признан в РФ иноагентом) признала вину по делу о контрабанде. Об этом рассказал ее адвокат Михаил Бирюков.

«Свою вину она признает», — сказал Бирюков, его слова передает РИА Новости. Защитник сообщил, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы был задержан водитель автомобиля «Мерседес», который вез вещи семьи иноагента Гозмана и Марины Егоровой. У него изъяли столовые приборы из серебра. По его словам, речь идет о бытовых предметах «массовой штамповки».

Егорову задержали в октябре. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста. В случае доказательства вины всем участникам уголовного дела грозит до семи лет лишения свободы. В июле Гагаринский районный суд города Москвы заочно приговорил Гозмана к 8,6 года колонии общего режима. Он осужден по статье о распространении фейков о ВС РФ.

* Леонид Гозман внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ

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Супруга политика Леонида Гозмана*(признан в РФ иноагентом) признала вину по делу о контрабанде. Об этом рассказал ее адвокат Михаил Бирюков. «Свою вину она признает», — сказал Бирюков, его слова передает РИА Новости. Защитник сообщил, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы был задержан водитель автомобиля «Мерседес», который вез вещи семьи иноагента Гозмана и Марины Егоровой. У него изъяли столовые приборы из серебра. По его словам, речь идет о бытовых предметах «массовой штамповки». Егорову задержали в октябре. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста. В случае доказательства вины всем участникам уголовного дела грозит до семи лет лишения свободы. В июле Гагаринский районный суд города Москвы заочно приговорил Гозмана к 8,6 года колонии общего режима. Он осужден по статье о распространении фейков о ВС РФ. * Леонид Гозман внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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