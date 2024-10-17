Жена Гозмана* признала вину по делу о контрабанде

18 октября 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Сам Гозман осужден по статье о распространении фейков о ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Супруга политика Леонида Гозмана*(признан в РФ иноагентом) признала вину по делу о контрабанде. Об этом рассказал ее адвокат Михаил Бирюков. «Свою вину она признает», — сказал Бирюков, его слова передает РИА Новости. Защитник сообщил, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы был задержан водитель автомобиля «Мерседес», который вез вещи семьи иноагента Гозмана и Марины Егоровой. У него изъяли столовые приборы из серебра. По его словам, речь идет о бытовых предметах «массовой штамповки». Егорову задержали в октябре. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста. В случае доказательства вины всем участникам уголовного дела грозит до семи лет лишения свободы. В июле Гагаринский районный суд города Москвы заочно приговорил Гозмана к 8,6 года колонии общего режима. Он осужден по статье о распространении фейков о ВС РФ. * Леонид Гозман внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга политика Леонида Гозмана*(признан в РФ иноагентом) признала вину по делу о контрабанде. Об этом рассказал ее адвокат Михаил Бирюков. «Свою вину она признает», — сказал Бирюков, его слова передает РИА Новости. Защитник сообщил, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы был задержан водитель автомобиля «Мерседес», который вез вещи семьи иноагента Гозмана и Марины Егоровой. У него изъяли столовые приборы из серебра. По его словам, речь идет о бытовых предметах «массовой штамповки». Егорову задержали в октябре. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста. В случае доказательства вины всем участникам уголовного дела грозит до семи лет лишения свободы. В июле Гагаринский районный суд города Москвы заочно приговорил Гозмана к 8,6 года колонии общего режима. Он осужден по статье о распространении фейков о ВС РФ. * Леонид Гозман внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ