Партии в восточных землях Германии, которые набрали наибольшее количество голосов на выборах, могут добавить в коалиционное соглашение пункт о запрете поставок оружия Украине. Об этом сообщило издание Spiegel.
«Лидер ССВ Сара Вагенкнехт, считает, что можно достичь мира на Украине, и хочет дипломатического решения. Оружие не должно поставляться на Украину, а новые американские ракеты не будут размещаться на территории Германии… В первую очередь именно поэтому (из-за различных взглядов по Украине — прим. ред.) переговоры могут быть обречены на провал», — написано в статье.
По данным издания, есть возможность сформировать коалицию из «Христианско-демократического союза» (ХДС), победившего в Саксонии и занявшего вторую строчку в Тюрингии, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца и «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), который выступает главным сторонником ограничения поставок вооружений на Украину.
Ранее власти США признал, что не могут осуществлять большие поставки оружия Киеву. Причиной стало ухудшение обороноспособности самих Соединенных штатов Америки.
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