Spiegel: коалиция партий ФРГ может запретить поставки оружия Украине

В Германии хотят уменьшить поставки оружия Киеву, так как хотят дипломатического решения Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Партии в восточных землях Германии, которые набрали наибольшее количество голосов на выборах, могут добавить в коалиционное соглашение пункт о запрете поставок оружия Украине. Об этом сообщило издание Spiegel.

«Лидер ССВ Сара Вагенкнехт, считает, что можно достичь мира на Украине, и хочет дипломатического решения. Оружие не должно поставляться на Украину, а новые американские ракеты не будут размещаться на территории Германии… В первую очередь именно поэтому (из-за различных взглядов по Украине — прим. ред.) переговоры могут быть обречены на провал», — написано в статье.

По данным издания, есть возможность сформировать коалицию из «Христианско-демократического союза» (ХДС), победившего в Саксонии и занявшего вторую строчку в Тюрингии, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца и «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), который выступает главным сторонником ограничения поставок вооружений на Украину.

Ранее власти США признал, что не могут осуществлять большие поставки оружия Киеву. Причиной стало ухудшение обороноспособности самих Соединенных штатов Америки.