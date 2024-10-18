Австралия, поставляя американские танки M1A1 Abrams на Украину, все глубже вовлекается в противостояние с Россией и затягивает украинский конфликт. Об этом заявил глава дипмиссии РФ Алексей Павловский, добавив, что эти танки сгорят на фронте точно также, как и австралийские бронемашины Bushmasters.
«Поставка танков M1A1 Abrams, которые ни в коей мере не могут считаться оборонительным вооружением, — это новый шаг Австралии к все более глубокому вовлечению в прокси-войну против России», — сообщил Алексей Павловский в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что на фронте СВО эти танки «будут гореть точно так же, как и подаренные ранее бронемашины Bushmasters».
По словам главы дипмиссии РФ, Австралия лицемерит, когда изображает «заботу об Украине». Он отметил, что таким образом она только помогает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «гнать сограждан на бойню». Павловский заключил, что Киев не сможет победить, какую бы поддержку ему не оказывали, поэтому западные политики должны избавить от рефлексов и посмотреть правде в глаза.
Ранее Канберра анонсировала военную помощь Украине в 164 миллиона долларов США. По словам министра обороны страны Ричарда Марлза, это дополнит усилия стран, поддерживающих украинские бронетанковые бригады, пишет MK.RU.
Австралия отправила Украине 49 списанных американских танков. Часть из них нуждается в ремонте и их можно только пустить на запчасти, сообщает деловое издание «Взгляд».
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