17 октября 2024

Туск: Макрон предложил Польше помощь в защите границы с Белоруссией

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон, stock
Макрон предложил Польше помощь в контроле над границами Фото:

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов включиться в обеспечение безопасности на границе Польши с Белоруссией. Он предложил помощь в этом вопросе властям страны. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам первого дня саммита ЕС.

«Я также получил предложения от стран Евросоюза. Ближе к завершению заседания президент Франции [Эмманюэль Макрон] поинтересовался возможностью приехать и посмотреть на границу. Он также спросил, может ли Франция оказать какую-то помощь нам», — приводит слова Туска ТАСС.

По сообщениям Польши, в первые месяцы 2024 года наблюдался резкий рост числа въезжающих в страну из Белоруссии мигрантов. Ситуация обострилась весной, когда польские пограничники регистрировали ни по одной сотне таких случаев в день. Летом накал снизился, но в сентябре вновь обострился.

Как URA.RU сообщало ранее, Евросоюз намерен ужесточить миграционный контроль на границах России и Белоруссии. В объединении отметили, что страны не должны «злоупотреблять евроценностями».

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Президент Франции Эмманюэль Макрон готов включиться в обеспечение безопасности на границе Польши с Белоруссией. Он предложил помощь в этом вопросе властям страны. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам первого дня саммита ЕС. «Я также получил предложения от стран Евросоюза. Ближе к завершению заседания президент Франции [Эмманюэль Макрон] поинтересовался возможностью приехать и посмотреть на границу. Он также спросил, может ли Франция оказать какую-то помощь нам», — приводит слова Туска ТАСС. По сообщениям Польши, в первые месяцы 2024 года наблюдался резкий рост числа въезжающих в страну из Белоруссии мигрантов. Ситуация обострилась весной, когда польские пограничники регистрировали ни по одной сотне таких случаев в день. Летом накал снизился, но в сентябре вновь обострился. Как URA.RU сообщало ранее, Евросоюз намерен ужесточить миграционный контроль на границах России и Белоруссии. В объединении отметили, что страны не должны «злоупотреблять евроценностями».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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