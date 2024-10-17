Туск: Макрон предложил Польше помощь в защите границы с Белоруссией

18 октября 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

Макрон предложил Польше помощь в контроле над границами Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эмманюэль Макрон готов включиться в обеспечение безопасности на границе Польши с Белоруссией. Он предложил помощь в этом вопросе властям страны. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам первого дня саммита ЕС. «Я также получил предложения от стран Евросоюза. Ближе к завершению заседания президент Франции [Эмманюэль Макрон] поинтересовался возможностью приехать и посмотреть на границу. Он также спросил, может ли Франция оказать какую-то помощь нам», — приводит слова Туска ТАСС. По сообщениям Польши, в первые месяцы 2024 года наблюдался резкий рост числа въезжающих в страну из Белоруссии мигрантов. Ситуация обострилась весной, когда польские пограничники регистрировали ни по одной сотне таких случаев в день. Летом накал снизился, но в сентябре вновь обострился. Как URA.RU сообщало ранее, Евросоюз намерен ужесточить миграционный контроль на границах России и Белоруссии. В объединении отметили, что страны не должны «злоупотреблять евроценностями». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов включиться в обеспечение безопасности на границе Польши с Белоруссией. Он предложил помощь в этом вопросе властям страны. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам первого дня саммита ЕС. «Я также получил предложения от стран Евросоюза. Ближе к завершению заседания президент Франции [Эмманюэль Макрон] поинтересовался возможностью приехать и посмотреть на границу. Он также спросил, может ли Франция оказать какую-то помощь нам», — приводит слова Туска ТАСС. По сообщениям Польши, в первые месяцы 2024 года наблюдался резкий рост числа въезжающих в страну из Белоруссии мигрантов. Ситуация обострилась весной, когда польские пограничники регистрировали ни по одной сотне таких случаев в день. Летом накал снизился, но в сентябре вновь обострился. Как URA.RU сообщало ранее, Евросоюз намерен ужесточить миграционный контроль на границах России и Белоруссии. В объединении отметили, что страны не должны «злоупотреблять евроценностями».