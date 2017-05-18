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18 мая 2017
17 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:06  18 мая 2017 0

Из Екатеринбурга на перевал Дятлова запускают вертолетное такси. ФОТО

Ми-8 "Дикого севера" доставит туристов из Екатеринбурга до перевала Дятлова за три часаФото: Евгений Свитов
новость из сюжета:
Тайна перевала Дятлова
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Загадочный перевал Дятлова, где погибла группа туристов из УПИ в 1959 году, по-прежнему привлекает массу людей. Туристические группы со всей страны ходят на перевал круглый год и зимой, и летом. Екатеринбургский клуб путешественников «Дикий север» сделал перевал Дятлова более доступным. Маршрут, который туристы преодолевали прежде несколько дней, теперь будет можно преодолеть за три часа прямо из Екатеринбурга. Раз в неделю любители экстрима смогут вылететь на место загадочной гибели группы туристов на вертолете.

«Наш товарищ купил аэродром в Ивделе. Теперь мы сможем вылетать на Ми-8 из Екатеринбурга, делать дозаправку в Ивделе и дальше же перевал Дятлова, — рассказал „URA.Ru“ Евгений Свитов, руководитель клуба путешественников „Дикий север“. — После перевала мы полетим на гору Отортен, куда как раз не дошли Дятлов с товарищами, и напоследок заглянем в Коми к геологическому памятнику Мань-пупу-нёр или Столбы Выветривания —мансийские болваны».

Ми-8 «Дикого севера» очень вместительный
Фото: Евгений Свитов

Александр Лукманов
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