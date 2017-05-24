16:41 24 мая 2017 6

Татьяна Кургузова (на фото) отрицает, что резала российский паспорт Фото: РОО "Русский дух"

Участница арт-группы «Прорубь» Татьяна Кургузова опровергла информацию, что скандально известная выставка «Табу» в бюджетном культурном центре «Порт» могла быть создана в целях поддержки оппозиции. Об этом Кургузова рассказала корреспонденту «URA.RU».

Татьяна Кургузова принимала участие в перформансе, который открывал выставку «Табу» и стал причиной претензий к организаторам экспозиции со стороны чиновников, а также жалоб в прокуратуру от активистов Сургута. Критика звучала в адрес и самой Кургузовой, которая, как уверяют члены организации «Русский дух», порезала российский паспорт.

«Это не был мой российский паспорт. Было бы как минимум странно, мне ведь жить в России. Это был старый загранпаспорт с истекшим сроком годности. И зрителям объясняли подтекст акции — это был перформанс на тему железного занавеса. Не было никаких слов, что я не люблю Россию и мне стыдно здесь жить. Разрезав загранпаспорт, я показала любовь к своей стране, и что не надо мчаться за границу», — рассказала Татьяна Кургузова.

Активисты организации «Русский дух» ранее выступили с критикой открытия выставки «Табу». На экспозиции, напомним, стоял телевизор с наклеенным изображением оппозиционера Алексея Навального и логотипом «Первого канала». По культурному центру на поводке водили обнаженную женщину. На выставке также показали картину, на которой священник заглядывал школьнице под юбку.

Представители РОО «Русский дух» уже направили жалобы в прокуратуру на нарушение общественного порядка, а также на нарушение права на свободу совести и вероисповедания. А в мэрии Сургута заявили, что экспозиция не была согласована с администрацией. Центр «Порт» после скандала был закрыт «по техническим причинам».

Участница арт-группы подчеркивает, что никакая пропаганда оппозиции в случае с фотографией Алексея Навального на экране телевизора под значком «Первого канала» не велась. По словам Кургузовой, не было никакого приписываемого организаторам выставки подтекста и во всех остальных частях перформанса.

«О картине со священником, который заглядывает под юбку — у автора был свой посыл. Внизу картины комментарий, который его объясняет. Ничего оскорбляющего чувства верующих там нет. Что касается голой девушки — да, она ходила на привязи, но она была одета, просто костюм специфический. Это был перформанс на тему Сальвадора Дали и Галы. Как минимум некорректно называть это БДСМ. И несовершеннолетних там не было, я лично видела, как у людей проверяли паспорта», — заявляет Татьяна Кургузова.

Участница арт-группы заявляет, что не собирается подавать встречные жалобы на лидеров «Русского духа». «Если честно, есть за что подать. Но желания подавать глупые иски и жалобы нет. Все люди взрослые. Я творю искусство, как хочу. Если администрация не получала уведомления о выставке, то какие-то санкции должны быть. Но я думаю, что „Порт“ не будет закрыт. Это единственное подобное место для прогрессивной молодежи города, и закрывать его было бы неправильно», — считает Татьяна Кургузова.