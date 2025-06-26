В ХМАО повысились цены на сыр, рыбу и алкоголь

За полгода в ХМАО значительно подорожали сыр, рыба и морепродукты, а также алкогольные напитки. По данным Тюменьстата, рост цен на продукты в Югре превысил среднероссийский уровень.
«Сыр подорожал на 10,6%, рыба и морепродукты — на 8%, алкоголь — на 7,5%. В целом продовольственные товары в Югре прибавили в цене на 5,3%, тогда как по России — на 4,5%», — сообщается в официальном отчете ведомства.
Также выросли цены на мясо и птицу (на 5,6%), молочные продукты (5,2%), овощи (4,5%) и хлеб (4%). В сегменте непродовольственных товаров подорожали медикаменты (5,8%), табак (3,5%), стройматериалы (3%). Услуги для населения стали дороже на 7%, в том числе пассажирские перевозки — сразу на 44,7%. При этом отмечено снижение цен на куриные яйца (–14,4%), подсолнечное масло (–2,8%) и сливочное (–1,4%).
Ранее URA.RU писало, что в Югре предпринимателей наказали за необоснованное повышение цен на продукты первой необходимости. После проверок надзорных органов стоимость товаров была снижена.
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