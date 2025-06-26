Компании заманивают жителей ХМАО на прибыльные вакансии с отдыхом на море

В Ханты-Мансийском автономном округе растет число вакансий, в которых компании предлагают своим сотрудникам не только прибыльную зарплату, но отдых или рабочее место на побережье. Среди выгодных позиций: строители, рабочие в нефтяной отрасли и банковские специалисты, рассказали URA.RU аналитики Head Hunter.
«Главный специалист по строительному контролю в Сургуте может рассчитывать на зарплату от 182 тысяч за месяц. Работодатель готов оплачивать оздоровительные путевки в Сочи, Геленджик, Белокуриху», — следует из данных исследования. А кладовщику в нефтянке за месячную вахту в Ханты-Мансийске предлагают более 100 тысяч рублей и частичную оплату путевок в Краснодарский край.
Начинающий специалист по заполнению заявок в банковской отрасли может зарабатывать в Югре от 70 до 90 тысяч рублей до вычета налогов. Работодатель даже готов предоставить коворкинг в Сочи или на Алтае.
Меньше компании готовы платить продавцам-кассирам и фармацевтам — около 50-60 тысяч. Но на отдельных позициях сотрудникам также обещают корпоративы на базах отдыха на Черноморском побережье, а также экскурсии не только в Сочи, но и в Санкт-Петербург.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре упала средняя зарплата. Работодатели стали предлагать сотрудникам оплату на 2% меньше чем месяцем ранее.
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