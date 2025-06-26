26 июня 2025

Компании заманивают жителей ХМАО на прибыльные вакансии с отдыхом на море

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские компании готовы оплачивать работникам отдых на море
Югорские компании готовы оплачивать работникам отдых на море Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе растет число вакансий, в которых компании предлагают своим сотрудникам не только прибыльную зарплату, но отдых или рабочее место на побережье. Среди выгодных позиций: строители, рабочие в нефтяной отрасли и банковские специалисты, рассказали URA.RU аналитики Head Hunter.

«Главный специалист по строительному контролю в Сургуте может рассчитывать на зарплату от 182 тысяч за месяц. Работодатель готов оплачивать оздоровительные путевки в Сочи, Геленджик, Белокуриху», — следует из данных исследования. А кладовщику в нефтянке за месячную вахту в Ханты-Мансийске предлагают более 100 тысяч рублей и частичную оплату путевок в Краснодарский край.

Начинающий специалист по заполнению заявок в банковской отрасли может зарабатывать в Югре от 70 до 90 тысяч рублей до вычета налогов. Работодатель даже готов предоставить коворкинг в Сочи или на Алтае.

Меньше компании готовы платить продавцам-кассирам и фармацевтам — около 50-60 тысяч. Но на отдельных позициях сотрудникам также обещают корпоративы на базах отдыха на Черноморском побережье, а также экскурсии не только в Сочи, но и в Санкт-Петербург.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре упала средняя зарплата. Работодатели стали предлагать сотрудникам оплату на 2% меньше чем месяцем ранее.

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В Ханты-Мансийском автономном округе растет число вакансий, в которых компании предлагают своим сотрудникам не только прибыльную зарплату, но отдых или рабочее место на побережье. Среди выгодных позиций: строители, рабочие в нефтяной отрасли и банковские специалисты, рассказали URA.RU аналитики Head Hunter. «Главный специалист по строительному контролю в Сургуте может рассчитывать на зарплату от 182 тысяч за месяц. Работодатель готов оплачивать оздоровительные путевки в Сочи, Геленджик, Белокуриху», — следует из данных исследования. А кладовщику в нефтянке за месячную вахту в Ханты-Мансийске предлагают более 100 тысяч рублей и частичную оплату путевок в Краснодарский край. Начинающий специалист по заполнению заявок в банковской отрасли может зарабатывать в Югре от 70 до 90 тысяч рублей до вычета налогов. Работодатель даже готов предоставить коворкинг в Сочи или на Алтае. Меньше компании готовы платить продавцам-кассирам и фармацевтам — около 50-60 тысяч. Но на отдельных позициях сотрудникам также обещают корпоративы на базах отдыха на Черноморском побережье, а также экскурсии не только в Сочи, но и в Санкт-Петербург. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре упала средняя зарплата. Работодатели стали предлагать сотрудникам оплату на 2% меньше чем месяцем ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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