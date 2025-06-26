Ангола и Зимбабве внедрят разработку ХМАО по мониторингу лесов с помощью ИИ

IT-разработка специалистов Югры для контроля лесного фонда, в том числе для борьбы с незаконной вырубкой, пожарами и опустыниванием, заинтересовала представителей Анголы и Зимбабве. Глава ХМАО Руслан Кухарук сообщил в соцсети, что округ готов поделиться опытом с иностранными партнерами.
«Представители Республики Ангола и Республики Зимбабве заинтересованы в применении югорских IT-разработок для борьбы с незаконной вырубкой леса и опустыниванием, контроля лесных пожаров. Предложил тиражировать опыт нашей интеллектуальной системы космического мониторинга «Лесной контроль Югры»», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Разработка югорских специалистов позволяет в 30 раз ускорить обнаружение незаконных вырубок леса, а выход на международный рынок укрепит позиции округа за рубежом, подчеркнул губернатор ХМАО. Также на полях XVI Международного IT-форума были проведены встречи с делегациями Узбекистана, Кыргызской Республики и Республики Сьерра-Леоне.
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