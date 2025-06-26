Губернатор ХМАО Руслан Кухарук проинспектировал Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В ходе своего выездного рабочего совещания, глава региона осмотрел объекты, где планируется проведение ремонта, а также договорился о разработке плана по дальнейшей модернизации инфраструктуры спортивной подготовки центра.
«Провел выездное рабочее совещание в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко… Сегодня необходимо не просто освежить инфраструктуру центра, но и модернизировать ее по современным стандартам… Сегодня также договорились о разработке плана по дальнейшей модернизации инфраструктуры спортивной подготовки центра», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он отметил, что ремонтные работы в биатлонном центре будут проведены с учетом пожеланий федераций спорта, представителей тренерского и судейского состава, спортсменов и болельщиков. По мнению губернатора, Центр зимних видов спорта — «кузница спортивных талантов и площадка для проведения международных соревнований, а также один из символов Югры», поэтому его нужно содержать на самом высоком уровне.
Летом 2025 года в биатлонном центре Ханты-Мансийска заменят асфальтовое покрытие по всей ширине на круге 3,3 километра. Также будет проведен ремонт зданий и сооружений центра, заменена ливневая канализация и система озвучивания стадиона.
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