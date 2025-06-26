26 июня 2025

В Сургуте ночью полностью сгорел дом на окраине города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В заброшенном здании в Сургуте ночью произошел пожар
В заброшенном здании в Сургуте ночью произошел пожар Фото:

В Сургуте (ХМАО) в заброшенном здании на улица Декабристов, 40 произошел пожар. Через семь минут после вызова огнеборцы прибыли на место происшествия и обнаружили, что строение полностью охвачено огнем.

«Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом одноэтажном строении поступило в час ночи. На момент прибытия пожарных — через семь минут после сообщения, существовала угроза распространения огня на соседние хозяйственные постройки», — сообщили в МЧС по ХМАО.

К ликвидации возгорания были привлечены четыре единицы техники и 14 спасателей. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Локализовать огонь удалось к через 01.11 минут, а полностью ликвидировать открытое горение в 01.17. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Пострадавших в результате пожара нет. На месте продолжают работать специалисты, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в текущем году более чем в 50% случаев причиной пожаров является неправильная эксплуатация электроприборов. Такие данные озвучили за первые пять месяцев 2025 года в окружном Управлении МЧС. 

Видео: К-Информ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) в заброшенном здании на улица Декабристов, 40 произошел пожар. Через семь минут после вызова огнеборцы прибыли на место происшествия и обнаружили, что строение полностью охвачено огнем. «Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом одноэтажном строении поступило в час ночи. На момент прибытия пожарных — через семь минут после сообщения, существовала угроза распространения огня на соседние хозяйственные постройки», — сообщили в МЧС по ХМАО. К ликвидации возгорания были привлечены четыре единицы техники и 14 спасателей. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Локализовать огонь удалось к через 01.11 минут, а полностью ликвидировать открытое горение в 01.17. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Пострадавших в результате пожара нет. На месте продолжают работать специалисты, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в текущем году более чем в 50% случаев причиной пожаров является неправильная эксплуатация электроприборов. Такие данные озвучили за первые пять месяцев 2025 года в окружном Управлении МЧС.  Видео: К-Информ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...