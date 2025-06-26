В Сургуте ночью полностью сгорел дом на окраине города

В Сургуте (ХМАО) в заброшенном здании на улица Декабристов, 40 произошел пожар. Через семь минут после вызова огнеборцы прибыли на место происшествия и обнаружили, что строение полностью охвачено огнем.
«Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом одноэтажном строении поступило в час ночи. На момент прибытия пожарных — через семь минут после сообщения, существовала угроза распространения огня на соседние хозяйственные постройки», — сообщили в МЧС по ХМАО.
К ликвидации возгорания были привлечены четыре единицы техники и 14 спасателей. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Локализовать огонь удалось к через 01.11 минут, а полностью ликвидировать открытое горение в 01.17. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Пострадавших в результате пожара нет. На месте продолжают работать специалисты, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в текущем году более чем в 50% случаев причиной пожаров является неправильная эксплуатация электроприборов. Такие данные озвучили за первые пять месяцев 2025 года в окружном Управлении МЧС.
Видео: К-Информ
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