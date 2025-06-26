В ХМАО работодатели вынуждены жестко конкурировать друг с другом в борьбе за персонал

В ХМАО работодатели вынуждены всячески привлекать потенциальных сотрудников из-за дефицита кадров на рынке труда. Об этом в ходе ярмарки профессий рассказала URA.RU заместитель директора центра занятости Югры Наталья Волкова.
«Ситуация на рынке труда достаточно сложная. У нас вакансий от работодателей намного больше, чем самих соискателей. Именно поэтому сейчас идет борьба за таланты — каждый работодатель борется за своего потенциального сотрудника», — сообщила Волкова.
Сейчас на учете в центре занятости Югры состоит около двух тысяч соискателей, при этом свободных вакансий — 20 тысяч. Кадров не хватает во всех направлениях, включая современную, медицинскую и образовательную сферу.
Замдиректора центра занятости объяснила, что раньше работодатель выбирал сотрудника, а сейчас наоборот — это он должен привлечь и заинтересовать соискателя. «Поэтому предприятия в данный момент по-настоящему конкурируют за квалифицированные кадры», — добавила она.
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