26 июня 2025

В ХМАО работодатели вынуждены жестко конкурировать друг с другом в борьбе за персонал

В ХМАО работодатели вынуждены конкурировать друг с другом за сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На рынке труда около двух тысяч соискателей, при этом свободных вакансий - 20 тысяч
На рынке труда около двух тысяч соискателей, при этом свободных вакансий - 20 тысяч Фото:

В ХМАО работодатели вынуждены всячески привлекать потенциальных сотрудников из-за дефицита кадров на рынке труда. Об этом в ходе ярмарки профессий рассказала URA.RU заместитель директора центра занятости Югры Наталья Волкова.

«Ситуация на рынке труда достаточно сложная. У нас вакансий от работодателей намного больше, чем самих соискателей. Именно поэтому сейчас идет борьба за таланты — каждый работодатель борется за своего потенциального сотрудника», — сообщила Волкова.

Сейчас на учете в центре занятости Югры состоит около двух тысяч соискателей, при этом свободных вакансий — 20 тысяч. Кадров не хватает во всех направлениях, включая современную, медицинскую и образовательную сферу.

Замдиректора центра занятости объяснила, что раньше работодатель выбирал сотрудника, а сейчас наоборот — это он должен привлечь и заинтересовать соискателя. «Поэтому предприятия в данный момент по-настоящему конкурируют за квалифицированные кадры», — добавила она.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО работодатели вынуждены всячески привлекать потенциальных сотрудников из-за дефицита кадров на рынке труда. Об этом в ходе ярмарки профессий рассказала URA.RU заместитель директора центра занятости Югры Наталья Волкова. «Ситуация на рынке труда достаточно сложная. У нас вакансий от работодателей намного больше, чем самих соискателей. Именно поэтому сейчас идет борьба за таланты — каждый работодатель борется за своего потенциального сотрудника», — сообщила Волкова. Сейчас на учете в центре занятости Югры состоит около двух тысяч соискателей, при этом свободных вакансий — 20 тысяч. Кадров не хватает во всех направлениях, включая современную, медицинскую и образовательную сферу. Замдиректора центра занятости объяснила, что раньше работодатель выбирал сотрудника, а сейчас наоборот — это он должен привлечь и заинтересовать соискателя. «Поэтому предприятия в данный момент по-настоящему конкурируют за квалифицированные кадры», — добавила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...