Федеральное агентство выделит ХМАО почти 200 млн рублей на развитие молодежи

Власти Югры до 2026 года получат 187 миллионов рублей от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на развитие системы молодежной политики. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поделился, что до конца года в округе будет организовано около десяти образовательных мероприятий, а в Арктической зоне на эти средства обновят молодежный центр.
«Росмолодежь выделит более 187 млн рублей на развитие системы молодежной политики Югры! До конца текущего года будут организованы 10 образовательных мероприятий. Благодаря этому будет обновлено здание молодежного центра „Звездный“ в Березовском районе», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Около 150 миллионов будут направлены на реализацию образовательных программ для лидеров НКО и волонтерских сообществ. Также на средства гранта будут проведены молодежные мероприятия в регионе, а также пройдет повышение квалификации специалистов, работающих с юными югорчанами.
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