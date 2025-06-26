26 июня 2025

Аналитики раскрыли, как долго жителям ХМАО будет докучать мошкара

В ХМАО сезон мошкары продлится минимум до осени
© Служба новостей «URA.RU»
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В худшем случае сезон мошкары в ХМАО продлится до октября
В худшем случае сезон мошкары в ХМАО продлится до октября Фото:

Сезон мошкары в ХМАО при наличии аномальной жары продлится аж до октября месяца. Такие данные озвучили эксперты в материале «Известий».

«В 2025 году сезон мошкары в России уже начался и завершится в ближайшие недели. В ХМАО сезон мошкары будет длиться существенно дольше — при сохранении аномальной жары — до октября», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что в случае теплой погоды и наличии осадков — мошкара будет докучать югорчанам, минимум, до начала осени.

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Сезон мошкары в ХМАО при наличии аномальной жары продлится аж до октября месяца. Такие данные озвучили эксперты в материале «Известий». «В 2025 году сезон мошкары в России уже начался и завершится в ближайшие недели. В ХМАО сезон мошкары будет длиться существенно дольше — при сохранении аномальной жары — до октября», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что в случае теплой погоды и наличии осадков — мошкара будет докучать югорчанам, минимум, до начала осени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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