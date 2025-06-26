Аналитики раскрыли, как долго жителям ХМАО будет докучать мошкара

В худшем случае сезон мошкары в ХМАО продлится до октября
Сезон мошкары в ХМАО при наличии аномальной жары продлится аж до октября месяца. Такие данные озвучили эксперты в материале «Известий».
«В 2025 году сезон мошкары в России уже начался и завершится в ближайшие недели. В ХМАО сезон мошкары будет длиться существенно дольше — при сохранении аномальной жары — до октября», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что в случае теплой погоды и наличии осадков — мошкара будет докучать югорчанам, минимум, до начала осени.
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