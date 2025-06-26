26 июня 2025

Полиция ХМАО завела порядка 70 уголовных дел во время облав на мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ХМАО провела облавы на нелегальных мигрантов
Полиция ХМАО провела облавы на нелегальных мигрантов Фото:

В ХМАО полиция провела операцию «Нелегал». Правоохранители завели почти 70 уголовных дел против нарушителей миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

«В Югре завершился первый этап комплексной оперативно-профилактической операции „Нелегал“: проверены иностранные граждане, лица, выступающие в качестве принимающей стороны, а также работодатели. Возбуждено 69 уголовных дел по статьям, связанным с организацией незаконного пересечения границы, фиктивной регистрацией мигрантов и подделкой документов», — уточнило ведомство на официальном сайте.

По данным полиции, в ходе проверок нашли 155 иностранцев, которые незаконно находились в России. Более тысячи человек были привлечены к административной ответственности — в основном за нарушение правил въезда, выезда и пребывания.

Также аннулировали 147 патентов, 18 видов на жительство и разрешений на временное проживание. Более ста иностранцам запретили въезд в страну.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) полиция провела рейд на стройке, где работают мигранты. Во время облавы силовики выявили шесть иностранцев, которые трудились без патентов.

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В ХМАО полиция провела операцию «Нелегал». Правоохранители завели почти 70 уголовных дел против нарушителей миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре. «В Югре завершился первый этап комплексной оперативно-профилактической операции „Нелегал“: проверены иностранные граждане, лица, выступающие в качестве принимающей стороны, а также работодатели. Возбуждено 69 уголовных дел по статьям, связанным с организацией незаконного пересечения границы, фиктивной регистрацией мигрантов и подделкой документов», — уточнило ведомство на официальном сайте. По данным полиции, в ходе проверок нашли 155 иностранцев, которые незаконно находились в России. Более тысячи человек были привлечены к административной ответственности — в основном за нарушение правил въезда, выезда и пребывания. Также аннулировали 147 патентов, 18 видов на жительство и разрешений на временное проживание. Более ста иностранцам запретили въезд в страну. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) полиция провела рейд на стройке, где работают мигранты. Во время облавы силовики выявили шесть иностранцев, которые трудились без патентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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