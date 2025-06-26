Полиция ХМАО завела порядка 70 уголовных дел во время облав на мигрантов

В ХМАО полиция провела операцию «Нелегал». Правоохранители завели почти 70 уголовных дел против нарушителей миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.
«В Югре завершился первый этап комплексной оперативно-профилактической операции „Нелегал“: проверены иностранные граждане, лица, выступающие в качестве принимающей стороны, а также работодатели. Возбуждено 69 уголовных дел по статьям, связанным с организацией незаконного пересечения границы, фиктивной регистрацией мигрантов и подделкой документов», — уточнило ведомство на официальном сайте.
По данным полиции, в ходе проверок нашли 155 иностранцев, которые незаконно находились в России. Более тысячи человек были привлечены к административной ответственности — в основном за нарушение правил въезда, выезда и пребывания.
Также аннулировали 147 патентов, 18 видов на жительство и разрешений на временное проживание. Более ста иностранцам запретили въезд в страну.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) полиция провела рейд на стройке, где работают мигранты. Во время облавы силовики выявили шесть иностранцев, которые трудились без патентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!