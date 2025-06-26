Власти ХМАО расторгают контракты с крупной строительной компанией из Екатеринбурга

В ХМАО власти расторгают контракты с компанией «РегионСпецСтрой» из Екатеринбурга, которая строит несколько соцобъектов в регионе общей стоимостью почти в семь миллиардов рублей. Предприятие нарушает сроки строительства, а на площадках нет рабочих, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте ХМАО.
«Власти собираются расторгнуть контракты с ООО „РегионСпецСтрой“. Компания нарушила сроки по всем контрактам, поскольку она остановила работы на объектах. На других стройках недостаточно людей для выполнения заявленных работ. Генподрядчику направлены претензии о выплате пеней и возврате авансовых средств», — сообщил источник агентства.
В Нефтеюганске фирма должна была построить школу-интернат для детей с особенностями развития. Контракт стоимостью 1,36 миллиарда рублей заключили в 2023 году, срок сдачи — август 2025-го. Однако стройка фактически остановлена. Вместо необходимых 77 человек на площадке работают только шестеро, фасад не завершен, кровля не готова, материалы отсутствуют. Заказчик направил подрядчику претензии на 159 миллионов рублей.
В Урале компания занимается строительством стационара с прачечной для городской больницы. Контракт был заключен в 2021 году на сумму 1,7 миллиарда рублей, позже стоимость увеличили до 2,1 миллиарда. Объект готов на 97%, но темпы резко снизились: в июне там работали всего 3–8 человек. Власти подали претензию на 57,5 миллиона рублей и потребовали вернуть 119 миллионов неосвоенного аванса.
В Ханты-Мансийске строится рыбоперерабатывающий цех. По контракту на 491 миллион рублей работы должны были завершиться в сентябре 2024 года, но фактически на объекте никого нет. Из всей суммы выполнено только на 74 миллиона рублей, готовность оценивается в 58%.
Кроме того, «РегионСпецСтрой» проводит капитальный ремонт пяти корпусов центра «Югорская долина» в столице округа. Этот контракт был подписан в ноябре 2023 года на сумму 2,86 миллиарда рублей. Сейчас работы полностью остановлены, с 9 июня на объекте нет ни одного рабочего. При этом аванс в размере почти 280 миллионов рублей подрядчик не вернул, а фактически выполнено работ всего на 64 миллиона.
Инсайдер URA.RU сообщил, что после расторжения контрактов власти будут искать новых подрядчиков для окончания работ. «Процедура по поиску новых подрядчиков и заключению контрактов будет максимально сокращена. Тем более, что три из четырех объектов почти достроены», — сообщил инсайдер.
Компания «РегионСпецСтрой» зарегистрирована в 2012 году. Счета компании арестованы в июне 2025 года по решению налоговой службы.
Агентство URA.RU направило запрос в ООО «РегионСпецСтрой» и в правительство ХМАО. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что местные жители ждут новый больничный корпус в Урае (ХМАО). Контракт на его строительство стоимостью 1,32 млрд руб. был заключен между УКСом Югры и екатеринбургской компанией «РегионСпецСтрой» в феврале 2021 года.
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