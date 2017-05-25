Центр управления обороной РФ признан самым защищенным в Европе

05:09 25 мая 2017 1

Отечественные компьютеры легко выдержали атаку WannaСry Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Национальный центр управления обороной РФ признан самым безопасным в Европе. Такую высокую оценку ему дала Европейская ассоциация прессы по обороне и безопасности.

Главной причиной высокой защищенности центра эксперты назвали то, что его серверы, в отличие от Франции, Великобритании, Германии и множества других стран, построены на отечественных комплектующих. Это позволяет ему быть самым защищенным в Европе и входить в топ-3 по безопасности в мире, наряду с американским и китайским. Как отмечается в статье, опубликованной на сайте ассоциации, центры управления обороной трех этих стран используют «уникальную систему … принятия решений». В других же странах импортные компьютеры и комплектующие становятся «слабым звеном» при хакерских атаках, отмечает ТАСС.

Надежность информационной структуры Минобороны России проявилась во время недавней атаки вируса-вымогателя WannaСry. В автоматизированных системах управления Вооруженных Сил применяется сертифицированное отечественное программное обеспечение, которое использует особые форматы данных и операционную систему. Источник ТАСС в Минобороны отметил, что вирус «не имел даже призрачных шансов нанести ущерб процессу оперативного управления войсками».

Масштабная хакерская атака была предпринята 12 мая. Злоумышленники использовали вирус-шифровальщик WannaCry для блокировки компьютеров, а потом требовали у владельцев систем деньги. По данным Европейского полицейского агентства, жертвами этой атаки стали не менее 200 тысяч физических и юридических лиц в 150 государствах.