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Главные новости Свердловской области
17:35  28 мая 2017 0

С Новым годом! На севере Свердловской области выпал обильный снег. ФОТО

Снег и грязь на дорогох и водворах города. Курган., зима, школьники в сугробе
Вместо лета пришла зимаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На севере Свердловской области выпал обильный снег. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями заснеженных цветов и деревьев.

За четыре дня до наступления лета на Урале пошел снег. Особенно много осадков выпало в Серове, Краснотурьинске и Североуральске.

«Ехали на север в сторону города Серов. Градус погоды сильно понизился до двух. Дальше пошёл снег мимо зелёных берёз и сосен, метель, — поделилась наблюдениями во „Вконтакте“ Екатерина Анучина. — Такое впечатление, что на соснах и елях зацвела белая черёмуха. Североуральские сугробы в конце мая — это круто. Зима. Проезжали совсем снежный лес».

Ранее метеорологи предупреждали свердловчан, что последние дни месяца будут совсем не летними. 28 мая, в воскресенье, на область надвигается сильный циклон с осадками, которые могут перейти в снег.

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Фото: во «Вконтакте»/Краснотурьинск LIVE

Сергей Снегирев
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