В Свердловской области снизилась инфляция

Инфляция в Свердловской области в августе снизилась до 10%, а потребительские цены стали меньше на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
«Годовая инфляция уменьшилась до 10%, но по-прежнему осталась выше общероссийского уровня (8,1%). Снижение роста цен связано с удешевлением продуктов питания и услуг при слабом подорожании промышленных товаров», — пояснили там.
Отмечается, что в августе благодаря новому урожаю в регионе значительно подешевели: картофель, капуста, помидоры, свекла и виноград. Кроме того, из-за увеличения предложения снизились цены на сливочное и подсолнечное масло, охлажденную и мороженую рыбу. Специалисты уточняют, что яйца дешевеют уже седьмой месяц подряд — это результат роста производства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!