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19:09  30 мая 2017 1

Югорский суд оставил на свободе вице-мэра, совершившего 14 должностных преступлений

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, именем российской федерации, вердикт, приговор суда
Чиновник получил условное наказание и штраф за потерю 20 млн бюджетных средствФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ханты-Мансийский окружной суд вынес окончательный приговор бывшему заместителю главы Советского района Геннадию Торопову — 4 года лишения свободы условно. Об этом «URA.RU» сообщил официальный представитель суда ХМАО Александр Голубев.

Несмотря на апелляцию прокуратуры, чиновник получил условный срок с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 12 тысяч рублей. Штраф же по делу о взятке чиновника вырос до 2 млн рублей 700 тысяч.

Получить комментарий прокуратуры по поводу решения суда на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе надзорного ведомства обещали прокомментировать свою позицию позднее.

Приговор с условным наказанием для чиновника был вынесен еще в марте 2017 года. Однако прокуратура региона посчитала наказание слишком мягким и подала апелляцию. «Установлено, что судебное решение в части назначенного осужденному наказания является несправедливым в связи с его чрезмерной мягкостью», —комментировали тогда приговор в пресс-службе окружной прокуратуры.

Как уже сообщало «URA.RU», Геннадий Торопов, будучи заместителем главы Советского района, совершил 14 должностных преступлений. Пять из них были квалифицированы как служебный подлог, шесть — как злоупотребление должностными полномочиями. Также чиновник трижды совершил растрату бюджетных средств. В общей сложности из-за преступлений чиновника район потерял около 20 млн рублей.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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