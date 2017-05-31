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31 мая 2017
30 мая 2017
08:42  31 мая 2017 0

Уволенных чиновников отправят на спецкомиссию при устройстве на новое место работы

Заседание заксобрания Свердловской области. Екатеринбург, депутат, трибуна, чиновник, герб, выступление, заксобрание со
Чиновникам придется отчитаться перед бывшим работодателем о новом месте работыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Минтруд предлагает создать специальную комиссию, которая будет проверять уволенных госслужащих при трудоустройстве на новое место работы в целях избежание конфликта интересов. Рекомендации, как уточняется на сайте ведомства, разработаны в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2016—2017 годы.

Предполагается, что при трудоустройстве бывшему служащему придется получать согласие в спецкомиссии в том органе, где он работал. Как уточнил «Коммерсанту» директор департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы и противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак, эта мера распространяется на тех сотрудников, кто заключает новый трудовой контракт в течение первых двух лет после увольнения.

Проходить согласование спецкомиссии обязаны все сотрудники, подающие декларации о доходах, уточняет издание.

Минтруд также предлагает госорганам при отсутствии у них в течение полугода сведений о дальнейшем трудоустройстве бывшего сотрудника направлять информацию в прокуратуру.

Нина Калинина
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