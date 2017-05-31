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13:34  31 мая 2017 0

Анатолий Вассерман объяснил ямальцам, как развить мышление. ФОТО

Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) на ВДНХ. Москва, вассерман анатолий
Анатолий Васерман стал участником фестиваля в НоябрьскеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Масштабный фестиваль «Родной город — Ноябрьск» собрал более 8 тысяч участников. В качестве гостей на него были приглашены победитель телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, танцор и постановщик Владимир Гудым, битбоксер Вахтанг, репер ST и многие другие знаменитости.

Фестиваль уже в четвертый раз проводит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». «С каждым годом мероприятие становится все масштабнее, растет количество участников и гостей. Это доказывает, что Ноябрьск развивается и превращается в культурно-досуговый центр арктического региона», — отметил генеральный директор предприятия Павел Крюков.

Первый день фестиваля был посвящен творчеству. На городских площадках выступили представители различных субкультур (граффити и стрит-арт, битбокс, рэп, хип-хоп и др.) и популярные артисты. Завершилась программа грандиозным шоу для молодежи.

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Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Во второй день, который был посвящен науке, ноябряне узнали от ученых о принципах работы человеческого мозга и перспективах создания искусственного интеллекта. Анатолий Вассерман рассказал о методах развития мышления и пользе участия в интеллектуальных играх. Игра «Что? Где? Когда?», которую посетили 250 знатоков и 150 болельщиков, стала финальным мероприятием дня. Победу одержала команда «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза».

Заключительный день фестиваля прошел под знаком технологий. Участников ждали современные лаборатории, познавательные опыты, аттракционы и конкурсы с призами.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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