Адвокат Цыбко публично заявил о нарушениях со стороны следствия

09:20 06 июня 2017 0

Адвокат Константин Коваленко указал суду на соответствия в деле своего подзащитного Константина Цыбко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерском городском суде во вторник, 6 июня продолжится выступление защиты по делу экс-сенатора от Челябинской области Константина Цыбко.

В понедельник, 5 июня адвокат Цыбко Константин Коваленко начал зачитывать длинный перечень всех нарушений, допущенных в ходе следствия, что могут стать доказательством невиновности его подзащитного.

Адвокат обратил внимание, что в материалах дела Константин Цыбко, будучи членом Совета Федерации с 2010 по 2015 годы, назван «должностным лицом». При этом не указаны полномочия Цыбко и не назван комитет, в котором трудился его подзащитный. Между тем такой госдолжности как сенатор, в реестрах нет. Термин «госдолжность» можно применять только к члену определенного комитета Совфеда. При этом претензий к Цыбко, как к члену комитета, не было предъявлено. Соответственно судить Цыбко, как должностное лицо, нет оснований.

Константин Коваленко заявил, что у Цыбко не было никаких контрольных или надзорных функций, что могли бы повлиять на назначение Евгения Тарасова сити-менеджером Озёрска. Поэтому он не мог оказывать будущему главе администрации «запретки» покровительство при решении данного вопроса. Сам же Тарасов ранее в суде так и не объяснил, какого же рода покровительство ему обещал Цыбко. Более того, суду не были представлены доказательства, что Цыбко и будущий сити-менеджер ЗАТО общались до подведения итогов конкурса. Непосредственно перед назначением Тарасова, сенатор отдыхал за пределами России и это доказано всеми необходимыми документами.

Вопрос о назначении Тарасова главой администрации Озерска решался не Цыбко, а на областном и федеральном уровнях — его кандидатуру поддержали в Росатоме и региональном правительстве. Это показали несколько свидетелей, в числе которых представители госкопорации и областных властей. Нет доказательств и того, что Цыбко лоббировал увольнение прежнего сити-менеджера Виктора Трофимчука, чтобы якобы освободить место для Тарасова. Что касается критики в адрес Трофимчука, то Константин Цыбко был избран в ЗСО, откуда делегирован в Совфед от Озерска. И он, высказывая недовольство работой администрации ЗАТО, транслировал мнение жителей, то есть своих избирателей. И это было при всех руководителях города, пока Цыбко работал в Совете Федерации.

Что касается взятки, инкриминируемой экс-сенатору, то ФСБ уже установило, на что потрачены те самые 17,5 млн рублей, которые Тарасов якобы дал Цыбко. Деньги получили другие люди, ныне выступающие свидетелями на процессе. Доказательств, кроме показаний Тарасова, что какая-то сумма досталась экс-сенатору, не представлено.

После того, как завершится выступление адвоката, последнее слово будет предоставлено Константину Цыбко. Он заявил «URA.RU», что выступал в свою защиту ранее в прениях. Общий текст составил 508 страниц, его экс-сенатор вручит суду, а свое последнее слово сделает более кратким и лаконичным.

Прокуратура требует для экс-сенатора 14 лет колонии и 500 млн. рублей штрафа. Адвокаты и сам Цыбко намерены добиваться оправдательного приговора.