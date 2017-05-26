20:04 25 мая 2017 0

Цыбко заявляет, что борется не с системой, а с конкретными "дураками" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все депутаты Госдумы и сенаторы, в отношении которых возбуждались уголовные дела, скрылись в Великобритании, Хорватии, Прибалтике, Франции, на Кипре и в других странах. По подсчетам «URA.RU», девять парламентариев только из прошлого созыва сейчас находятся за границей. Что примечательно, по четыре человека представляют КПРФ и «Справедливую Россию», а двое — беспартийные.

Последний побег от правосудия связан с именем уроженца Нефтеюганска (ХМАО) справедливоросса Ильдара Самиева. Уехали Алексей Митрофанов, Илья Пономарев, Олег Михеев. Скрылись за рубежом коммунисты Владимир Бессонов, Николай Паршин и убитый в Киеве Денис Вороненков. Бывший единоросс и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич после истечения депутатских полномочий и неприкосновенности сначала вылетел в Израиль, а сейчас находится в Великобритании, где, по официальной версии, проходит медобследование. На родине его обвиняют в получении взяток. Беспартийный экс-сенатор Сергей Пугачев прячется во Франции.

Единственным парламентарием, который остался в стране после предъявления обвинений в коррупции, оказался челябинский единоросс Константин Цыбко. У него были все возможности уехать из страны: неприкосновенность, свобода передвижения, дипломатический паспорт на руках, спикер Совфеда Валентина Матвиенко подписывала отпуска за границей, не сомневаясь, что он вернется и будет бороться за свою репутацию. В последней декларации экс-сенатор указал 24 млн рублей дохода, заработанные с помощью инвестиционных фондов. И имел возможность улететь в любую страну мира.

Цыбко попросил приобщить благодарность от президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Константин Цыбко мог бы сейчас греться у моря в теплой стране. Но он остался и уже второй год судится, борется за свое честное имя. Следствие настаивает, что Цыбко получил взятку в 17,5 млн рублей за назначение магнитогорца Евгения Тарасова сити-менеджером Озерска, а от главы треста «Магнитострой» Олега Лакницкого 10 млн рублей за помощь в бизнесе.

Вместе с тем во время разбирательства в деле обнаружились массовые фальсификации: от поддельных протоколов допроса и экспертиз до недействительных справок. Цыбко же представляет авиабилеты, данные геолокации его мобильного телефона, справки из отелей, свидетели подтверждают его версию. Его доказательства не смогли опровергнуть прокуроры. Все обвинение по большому счету построено только на показаниях Тарасова и его бывшего зама Валентина Гунина. Чиновников самих признали виновными в воровстве денег из бюджета. Но они дали показания на Цыбко и получили небольшие сроки. Экс-сенатор считает, что эти факты связаны.

Несмотря на то, что Цыбко считает свое дело сфальсифицированным, он ни разу за несколько лет преследования не высказался против страны. А на одном из последних заседаний просил приобщить грамоты от президента Владимира Путина и спикера Валентины Матвиенко.

Глава государства накануне на встрече с актером Евгением Мироновым назвал «дураками» силовиков, нагрянувших с обысками к худруку московского театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову, проходящему всего лишь свидетелем по делу о хищениях. Константин Цыбко считает, что его дело вели ровно такие же «дураки».

Цыбко (справа) и его адвокат Константин Коваленко основательно подготовились к процессу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Ошибочно считать, что я борюсь с СКР, ФСБ или прокуратурой. Есть конкретные „дураки“, которые фабрикуют дела и бросают тень на правоохранительную систему. Они зарождают недоверие к правоохранительной системе. Это опасно, и с этим надо бороться. Некоторые обвиняемые, сбежавшие за границу, хают наше правосудие, уверяют, что в России в суде не найти справедливости. А я верю, что у нас правовое государство, признаю, что есть издержки — конкретные „оборотни“, с которыми борется система. Поэтому и просил сделать процесс открытым, приглашаю журналистов на заседания. Чтобы они видели, что проблема не в системе, а в конкретных „дураках“».

Юрист и бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов считает достойным уважения решение Константина Цыбко остаться в стране. «Цыбко — прагматичный человек. У него есть все доказательства невиновности. Однако даже со стороны видно, что уголовное дело уж очень противоречивое. Знаю, что у Цыбко была возможность уехать и защищаться из-за рубежа. Кто-то считает его решение остаться неразумным. Не сказать, что он совершил героический поступок, но неординарный — точно», — говорит экс-омбудсмен.

Один из коллег Цыбко признается, что внимательно следит за процессом.

«Константин — единственный, кто не сбежал. Он говорит: „единороссы не бегают“. Вот и посмотрим, Цыбко глупец или патриот», — добавил собеседник.

На разбирательстве по делу Цыбко сейчас идут прения. После этого обвиняемый выступит с последним словом, и суд огласит вердикт. На вынесение приговора собирается приехать вся челябинская пресса.