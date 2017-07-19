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19 июля 2017
18 июля 2017
Главные новости Свердловской области
19:08  19 июля 2017 0

В Екатеринбурге уже месяц дорожают квартиры. «Кризис закончился, ниже цен не будет»

Клипарт. Екатеринбург, продажа квартир
Жилья стало продаваться больше и стоит оно теперь дороже, чем еще месяц назадФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осторожный рост цен начался на рынке недвижимости в Екатеринбурге. За последнюю неделю жилье немного подорожало, и это происходит уже в течение последнего месяца.

Возрастание произошло после примерно сорока недель падения и, самое интересное, рост пришелся на традиционно низкий сезон для квартир — лето. Аналитики робко говорят, что сейчас идеальное время для покупки жилья — ниже цен уже не будет.

Уральская палата недвижимости уже месяц фиксирует рост цен на квартиры в Екатеринбурге. По данным УПН, средняя цена по городу выросла на 0,1% и составила 66,3 тысячи рублей. Судя по аналитике риелторов, дорожают квартиры в центре — на 3,3% до 96, 7 тыс. рублей за кв.метр. Повышение обеспечили дорогие объекты, которые впервые поступают на рынок.

Стали лучше продаваться квартиры в нецентральных районах города. Объем продаж на вторичном рынке в первом полугодии вырос на 5%, а в новостройках — на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Это позволяет осторожно говорить о стабилизации на рынке недвижимости, и о том, что теперь квартиры начнут только дорожать. «Оживление действительно ощущается, — отмечает глава компании-застройщика ALEKA GROUP Александр Матофаев. — Но я считаю, что люди за последние 2-2,5 года просто устали ждать падения цен на квартиры, как было после кризиса в 2008 году. Сейчас возник отложенный спрос на жилье, тем более что в условиях последних лет научились работать и застройщики, и банки, и охотно идут навстречу клиентам. Застройщики стали умнее. По нашим ощущениям, рынок восстанавливается, возвращается к исходным позициям. И то, что сейчас, в июле, нет сезонного спада цен — для нас верный знак того, что квартиры пора покупать, дальше они будут только дорожать».

Юлия Литвиненко
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© Служба новостей «URA.Ru»
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