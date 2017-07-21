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21 июля 2017
16:01  21 июля 2017 0

Арестован бывший компаньон Чубайса

Анатолий Чубайс, чубайс анатолий
Глава "Роснано" устал быть объектом шантажаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Тверской суд Москвы арестовал предпринимателя Илью Сучкова, которого руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс ранее обвинил в клевете и вымогательстве, передает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда.

Постановление об аресте было вынесено 29 июня. Сейчас материалы дела переданы в подмосковный отдел полиции по месту совершения преступления. Бывшему компаньону Чубайса предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс регулярно становился «объектом шантажа со стороны этой чудесной компании» (SFO Concept, — прим. «URA.RU»). Топ-менеджер рассказывал, что вымогатели требовали от него покупки дома и шантажировали, и говорил о желании привлечь бывшего компаньона к уголовной ответственности.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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