Арестован бывший компаньон Чубайса

Тверской суд Москвы арестовал предпринимателя Илью Сучкова, которого руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс ранее обвинил в клевете и вымогательстве, передает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда.
Постановление об аресте было вынесено 29 июня. Сейчас материалы дела переданы в подмосковный отдел полиции по месту совершения преступления. Бывшему компаньону Чубайса предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс регулярно становился «объектом шантажа со стороны этой чудесной компании» (SFO Concept, — прим. «URA.RU»). Топ-менеджер рассказывал, что вымогатели требовали от него покупки дома и шантажировали, и говорил о желании привлечь бывшего компаньона к уголовной ответственности.