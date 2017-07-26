Ямальцы довольны работой окружной власти — за последние три года оценки работы чиновников администрации региона почти не меняются. Об этом сообщается в докладе губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина по итогам работы в 2016 году, передает корреспондент «URA.RU».
Около 57 процентов опрошенных ямальцев удовлетворены работой окружных чиновников.
«Актуальной остается проблема снижения доходов и поиска работы, несмотря на то, что в автономном округе кризисные проявления не носят масштабный характер, и ситуация на рынке труда находится в пределах социально допустимых значений», — говорится в аналитической записке, сопровождающей цифры.