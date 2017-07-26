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Главные новости Ямала
14:10  26 июля 2017 0

Ямальцы довольны работой чиновников, но переживают из-за снижения зарплаты

Ямальцы доверяют окружной властиФото: официальный сайт правительства Ямала

Ямальцы довольны работой окружной власти — за последние три года оценки работы чиновников администрации региона почти не меняются. Об этом сообщается в докладе губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина по итогам работы в 2016 году, передает корреспондент «URA.RU».

Около 57 процентов опрошенных ямальцев удовлетворены работой окружных чиновников.

«Актуальной остается проблема снижения доходов и поиска работы, несмотря на то, что в автономном округе кризисные проявления не носят масштабный характер, и ситуация на рынке труда находится в пределах социально допустимых значений», — говорится в аналитической записке, сопровождающей цифры.

Юлия Фролова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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