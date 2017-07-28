Вечером в пятницу, 28 июля, в Салехард прибудет еще 91 спасатель для борьбы с лесными пожарами на территории Ямала. Это специалисты Авиалесохраны России из Архангельска и Петрозаводска. Сейчас в регионе горит около 33 тысяч гектаров леса. Об этом журналистам рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору ГУ МЧС РФ по ЯНАО Аркадий Бессонов.
«Наиболее тяжелая обстановка по-прежнему сохраняется в Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах, где сосредоточено две трети всех очагов возгорания. Ведется сбор информации, анализ обстановки и реагирование на угрозы. Ежедневно комиссия по ЧС принимает решения по защите населенных пунктов, в том числе и по защите от задымления городов Салехард и Лабытнанги», — рассказал Аркадий Бессонов.
«Все силы и средства задействованы, пять бортов МЧС РФ оказывают поддержку. Ускорить процесс тушения может теперь только погода», — прокомментировал ситуацию губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, слова которого приводит пресс-служба окружного правительства.