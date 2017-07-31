В челябинской «запретке» ликвидируют должность сити-менеджера

08:30 31 июля 2017 0

Евгений Щербаков готовится стать мэром Озерска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске Челябинской области 31 июля, в понедельник, состоятся выборы главы города. Собрание депутатов ЗАТО проголосует одного из двух кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. На пост градоначальника претендуют сити-менеджер Евгений Щербаков и сотрудник ПО «Маяк» Максим Ухтеров. На этой же сессии депутаты выберут спикера.

Наибольшие шансы стать главой у Щербакова, чья кандидатура согласована с Росатомом, областными властями и озерскими депутатами. На пост главы Озерска претендовал и депутат горсобрания Максим Алушкин, но его кандидатуру отклонили на итоговом заседании конкурсной комиссии.

После избрания Щербакова главой, в Озерске будет ликвидирована должность сити-менеджера и «запретка» вернется к одноглавой схеме управления, когда глава города руководит администрацией. Ранее в устав ЗАТО были внесены соответствующие изменения и чтобы их применить, глава, он же спикер собрания Олег Костиков, подал в отставку с поста градоначальника. Его тут же назначили и.о главы, объявили конкурс на мэра, в котором Костиков участие не принял. На сессии 31 июля Костикова должны избрать председателем собрания, но уже без полномочий главы. На этом же заседании депутаты утвердят оклады Евгению Щербакову и Олегу Костикову. У Щербакова зарплата вырастет, а у Костикова чуть снизится.

Такая же схема была реализована ранее в Снежинске, когда главой города стал действующий сити-менеджер Игорь Сапрыкин. В Челябинской области осталось только два муниципальных образования, где сохранилось «двуглавие» — ЗАТО Трехгорный и бывшая военная «запретка», поселок Локомотивный.