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06 августа 2017
05 августа 2017
14:22  06 августа 2017 0

Российских журналистов не пустили на встречу Лаврова с китайским и американским коллегами

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, микрофоны, журналисты, ажиотаж
Журналистам из РФ поставили жесткие условия по дресс-кодуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российских журналистов, пришедших на форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле (Филиппины) в джинсах, не пустили на встречу. Организаторы объяснили репортерам, что для входа необходим только строгий деловой костюм.

Части российских корреспондентов пришлось срочно ехать в гостиницу, чтобы переодеться, а другие отправились в магазин покупать строгие костюмы, сообщает ТАСС.

В рамках мероприятий форума запланирована встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел КНР Ваном И.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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