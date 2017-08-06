Российских журналистов, пришедших на форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле (Филиппины) в джинсах, не пустили на встречу. Организаторы объяснили репортерам, что для входа необходим только строгий деловой костюм.
Части российских корреспондентов пришлось срочно ехать в гостиницу, чтобы переодеться, а другие отправились в магазин покупать строгие костюмы, сообщает ТАСС.
В рамках мероприятий форума запланирована встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел КНР Ваном И.