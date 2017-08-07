21:00 07 августа 2017 0

Россия сократит использование доллара Фото: Pixabay

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Сегодня 7 августа. И вот главные новости дня:

Путин поручил повысить доступность ритуальных услуг. Президент России считает, что похоронные услуги должны стать по карману россиянам.

Украина вложит дополнительный миллиард в постройку стены на границе с Россией. На данный проект страна не жалеет средств.

Ответ на санкции США: Россия сократит использование доллара как средства расчетов. МИД озвучил планы новых контрсанкций.

«Попали в аварию — звоните бандитам. ОСАГО уйдет из регионов». Почему повышение цен на автогражданку вернет ситуацию на дорогах в 90-е.

Стали известны подробности обнаружения младенца на улице в Екатеринбурге. Жизнь ребенку спас дворник.

Страшную смерть борца Власко засняли на камеру. Спортсмена убивали толпой на берегу.

Малахов покидает «Первый канал». Популярный ведущий написал заявление об увольнении.

Россияне смогут наблюдать лунное затмение, которое лучше всего будет видно на Урале. Ближе к ночи спутник Земли практически исчезнет.