Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о новых мерах Москвы в ответ на санкции США, передает «Экономика сегодня». Правительство усилит работу по импортозамещению, сократит зависимость страны от американских платежных систем и максимально снизит использование доллара в качестве расчетной валюты. Рябков отметил, что сегодня данные шаги являются вынужденной мерой.
Рябков добавил, что для России важно «создать работоспособные экономические схемы, где зависимость от доллара, от американской валютно-финансовой системы была меньше. В противном случае «мы будем все время сидеть у них на крючке — ровно то, что им и нужно», — добавил чиновник.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, на которой они обсудили первый ответ Кремля на американские санкции. Глава российского дипведомства констатировал, что принятый президентом США Дональдом Трампом закон нанес серьезный удар по отношениям Вашингтона и Москвы.
Россия готова к продолжению двустороннего диалога. Но только при условии, если американцы откажутся от конфликтной политики в отношении Кремля.