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Главные новости Свердловской области
15:28  07 августа 2017 2

В Екатеринбурге младенец висел на заборе в пакете

Форум ОНФ
Найденыша отвезли в ГКБ № 14Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Стали известны подробности обнаружения новорожденного ребенка на улице в Екатеринбурге. Младенца нашел утром в воскресенье, 6 августа, дворник Батык Базарбаев. Мужчина убирал двор, и у дома на улице Технической, 35 на заборе увидел полиэтиленовый пакет. Дворник хотел снять его и выбросить, но в этот момент в пакете что-то зашевелилось.

«Внутри оказался новорожденный мальчик. Наш дворник не растерялся. Добежал до ближайшего отделения Сбербанка, где работает уборщицей его знакомая. Она помогла вызвать „Скорую помощь“. Батык дождался медиков и передал им ребенка», — рассказал «URA.RU» Александр Колесников, управляющий УК РЭМП «Железнодорожного района».

В УК рассказали, что на каждой «оперативке» поднимается вопрос особого внимания к бесхозным пакетам и коробкам. «Поэтому пакет с новорожденным просто не смог бы остаться незамеченным на подконтрольной нам территории. Мы очень рады, что история закончилась благополучно, и мальчик жив. Дворника мы обязательно поощрим за внимательность и неравнодушие», — добавил Александр Колесников.

Об обнаружении ребенка сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Мальчика отвезли в ГКБ № 14.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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