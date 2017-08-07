В Екатеринбурге младенец висел на заборе в пакете

Стали известны подробности обнаружения новорожденного ребенка на улице в Екатеринбурге. Младенца нашел утром в воскресенье, 6 августа, дворник Батык Базарбаев. Мужчина убирал двор, и у дома на улице Технической, 35 на заборе увидел полиэтиленовый пакет. Дворник хотел снять его и выбросить, но в этот момент в пакете что-то зашевелилось.
«Внутри оказался новорожденный мальчик. Наш дворник не растерялся. Добежал до ближайшего отделения Сбербанка, где работает уборщицей его знакомая. Она помогла вызвать „Скорую помощь“. Батык дождался медиков и передал им ребенка», — рассказал «URA.RU» Александр Колесников, управляющий УК РЭМП «Железнодорожного района».
В УК рассказали, что на каждой «оперативке» поднимается вопрос особого внимания к бесхозным пакетам и коробкам. «Поэтому пакет с новорожденным просто не смог бы остаться незамеченным на подконтрольной нам территории. Мы очень рады, что история закончилась благополучно, и мальчик жив. Дворника мы обязательно поощрим за внимательность и неравнодушие», — добавил Александр Колесников.
Об обнаружении ребенка сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Мальчика отвезли в ГКБ № 14.