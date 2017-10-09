В понедельник, 9 октября, в 12:00 мировой судья второго участка Ленинского района Екатеринбурга начнет рассмотрение по существу иска против журналиста Юлии Литвиненко. Она обвиняется в клевете на бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова.
Около года назад журналист разобралась в громкой истории: один из заводов Свердловской области оказался должен бывшему акционеру 1,5 миллиарда рублей за акции стоимостью 23 тысячи рублей, которыми он владел 14 лет назад. Выяснилось, что за решением суда, позднее отмененным, стояли юристы из конторы бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова. После статьи об этом бывший генпрокурор подал иск, сразу же было возбуждено уголовное дело.
Расследование продолжалось весь 2017 год. Юлия Литвиненко побывала на нескольких допросах, прошла детектор лжи, в редакции «URA.RU» состоялись обыски. Обвинительный акт был утвержден в июле этого года. Он был составлен так, чтобы Литвиненко и ее адвокат в принципе не поняли, как им защищаться. Судья первой инстанции это учла и отправила дело обратно в прокуратуру. Однако та решение обжаловала. В итоге дело вернулось к тому же мировому судье, что рассматривала его изначально.